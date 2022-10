Aszchabad, czyli osobliwa stolica Turkmenistanu

W stolicy tylko białe samochody

Fenomenem miasta jest fakt, że 95 proc. samochodów ma kolor biały lub srebrny. Innych praktycznie nie ma, a czarne są zarezerwowane tylko dla ekipy urzędniczej. Jest ich i tak bardzo mało. To wynik rządowego rozporządzenia z 2015 r., które oficjalnie zakazało importowania czarnych aut do kraju. Powodem było widzimisię Berdymuchammedowa, który uznał, że kolor czarny przynosi pecha. Na urzędniczym papierze argumentowano, że to "niezgodność czarnego koloru z warunkami pogodowymi w Turkmenistanie". Gdy wjeżdżaliśmy do Aszchabadu po kilku godzinach spędzonych w Starożytnym Merw, przesiedliśmy się do nowej białej furmanki. Tylko taka mogła wjechać do stolicy i podjechać na parking Pałacu Weselnego.