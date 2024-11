Grobla Olbrzyma. Kamienny cud Irlandii Północnej

Giant's Causeway, czyli Grobla Olbrzyma, to miejsce, które do dziś wprawia w osłupienie nie tylko podróżników, ale i naukowców .

Według irlandzkiego folkloru, powstała za sprawą nie byle kogo, bo samego Fionna mac Cumhailla, herosa i wojownika, który rzekomo zbudował tę gigantyczną ścieżkę, by przejść suchą stopą do Szkocji i stawić czoła swojemu rywalowi - szkockiemu olbrzymowi o imieniu Benandonner. Takie opowieści najlepiej snuje się przy ognisku, popijając irlandzką whiskey. Podobnie jak islandzkie ballady o elfach, ta również jest głęboko zakorzeniona w irlandzkim folklorze.

Mimo że umysł podpowiada, że to wszystko sprawka procesów geologicznych zachodzących na ziemi, nietrudno uwierzyć, że olbrzymy kiedyś przemierzały te ziemie, gdy na własne oczy zobaczy się te tysiące sześciokątnych, idealnie symetrycznych bazaltowych kolumn. Natura, jak to często bywa, przewyższa wszelką ludzką wyobraźnię .

Dla mniej romantycznych umysłów, Giant's Causeway to przykład spektakularnej działalności wulkanicznej sprzed około 60 milionów lat . Krajobraz ten uformowała fala gorącej lawy wyciekająca z ziemi. Większość skalnych bloków ma sześć boków , choć zdarzają się też czworo- i pięcioboczne twory, co tylko dodaje uroku temu geologicznemu arcydziełu.

Tysiące, jeśli nie miliony lat erozji, czyli działania m.in. wody, wiatru i soli morskiej, wyżłobiły te formacje, czyniąc je jeszcze bardziej tajemniczymi. Są tu miejsca, gdzie kamienne kolumny tworzą naturalne schody, prowadzące wprost do morza . Nie bez powodu zakątek ten nazywany jest jednym z "największych cudów natury" .

Dla okolicznych mieszkańców Giant's Causeway nie jest tylko skupiskiem skał. To cała opowieść zaklęta w kamieniu, bowiem na wybrzeżu znajdziesz inne słynne formacje, takie jak Harfa czy But Olbrzyma. Ten gigantyczny kamień, przypominający ogromną stopę, wygląda jak dowód na to, że Fionn rzeczywiście kiedyś tamtędy przechodził. Podobnie Organy Olbrzyma – zbiór imponujących, pionowych kolumn, które przypominają piszczałki gigantycznej harfy.