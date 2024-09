"Tej nocy zostałam zgwałcona". Polka opowiada o traumie z podróży

- Kobietom i mężczyznom, którzy doświadczyli przemocy pragnę powiedzieć, że nie istnieje usprawiedliwienie na niechciane przełamywanie granic seksualnych drugiego człowieka, a winę za ten czyn ponosi tylko i wyłącznie sprawca przemocy i to on powinien się wstydzić, nie my - mówi Ola. - Słyszę was, widzę was i wierzę wam. Chciałabym także, abyście wiedziały i wiedzieli, że w każdym trudnym doświadczeniu istnieje potencjał odbudowy, droga do uleczenia i że warto prosić o pomoc. Choć nigdy w pełni nie powrócimy do tego, kim byliśmy przed doświadczeniem przemocy, nie znaczy to, że staliśmy się kimś gorszym. To od nas zależy, co z tym zrobimy –podróżniczka podkreśla wagę problemu i zachęca do odwagi w szukaniu pomocy.