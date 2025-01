Fascynuje historyków i miłośników legend. Mało znana atrakcja Wielkopolski

Brama Popiela w Kostrzynku wyróżnia się swoją neogotycką architekturą , co czyni ją unikalną w skali regionu.

Dla społeczności lokalnej jest nie tylko zabytkiem, ale także ważnym symbolem tożsamości kulturowej. To pozostałość po dawnych posiadłościach.

Dla Popiela, głęboko wierzącego człowieka, niezwykle istotne było zapewnienie swoim dzieciom odpowiedniego wychowania religijnego. Postanowił utworzyć kaplicę w pałacu. Uzyskał od ks. biskupa Antoniego Laubitza - sufragana archidiecezji gnieźnieńskiej zgodę na utworzenie we dworze w Kostrzynku pół publicznej kaplicy z prawem przechowywania Najświętszego Sakramentu i rezydencji kapłana. Biskup wyznaczał na to stanowisko księdza emeryta lub takiego, który potrzebował spokoju i wypoczynku a Popiel utrzymywał go ze swoich funduszy. Na kaplicę przeznaczył największą salę pałacu, która dla poprzednich właścicieli była salą balową.