Przy granicy powstaje wielka konstrukcja. Ma być konkurencją dla słowackiej atrakcji

Powstanie ścieżki w koronach drzew na Zgorzelisku to duże wydarzenie dla gminy Poronin. Budowa Sky Walk Serce Poronina ma przyciągnąć turystów nie tylko z Polski, ale także z zagranicy, co prawdopodobnie przyczyni się do rozwoju lokalnej gospodarki. Wzrośnie zapotrzebowanie na noclegi, gastronomię oraz dodatkowe usługi turystyczne.