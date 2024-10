Tarcza Olbrzyma przyciąga ciekawskich i radiestetów

To miejsce od lat fascynuje i przyciąga zarówno turystów, jak i mieszkańców okolicy. Od lat trwa dyskusja, skąd tak naprawdę wziął się w tym rejonie olbrzymi głaz. Czy to dzieło natury? A może efekt działania sił nadprzyrodzonych? Niektórzy wierzą, że kamień przytoczył sam diabeł, inni, że to skandynawski lodowiec zostawił go na środku polany.

Niezwykła Tarcza Olbrzyma

Tarcza Olbrzyma to potężny głaz narzutowy, który przyciąga zarówno miłośników przyrody, jak i poszukiwaczy tajemniczych zjawisk. Skandynawski lodowiec zostawił go na płaskiej polanie, co czyni go jedną z największych naturalnych formacji w Wielkopolsce. W obwodzie ten gigant ma 16,5 m, a jego wysokość to aż 1,7 m – jak dorosły człowiek!

Trudno dokładnie określić, ile waży, ale mówi się, że może to być ponad 200 ton – więcej niż płetwal błękitny, najcięższe zwierzę na świecie.

Tajemnicze pochodzenie

Nie brakuje teorii na temat energetycznych właściwości kamienia. Mówi się, że Tarcza Olbrzyma emanuje pozytywną energią, która ma moc oczyszczania i uzdrawiania. Radiesteci przybywają tu z przeróżnymi przyrządami, by zbadać jej pole energetyczne, a odwiedzający często dotykają kamienia, wierząc, że naładuje ich dobrą energią. Niektórzy medytują, inni wspinają się na głaz, próbując wchłonąć tajemnicze wibracje.

Legendy i rytuały wokół Tarczy Olbrzyma

Legenda głosi, że Tarcza Olbrzyma to kamień, który miał posłużyć do zniszczenia budowanego przez mieszkańców kościoła. Diabeł, niezadowolony z ich planów, przytoczył go z dalekiej północy. Kiedy jednak wiejskie koguty oznajmiły świt, jego piekielna moc zniknęła, a głaz pozostał na polu, gdzie leży do dziś.

Podczas II wojny światowej Niemcy próbowali wysadzić głaz, gdyż przeszkadzał w pracach rolniczych. Ślady tej nieudanej próby w postaci olbrzymiej rysy można zobaczyć do dziś.

Miejsce pełne kontrastów

Tarcza Olbrzyma to miejsce pełne kontrastów – z jednej strony mistycyzm i legenda, z drugiej strony codzienność i nutka humoru. Cokolwiek by o niej nie mówić, głaz z Sokolnik przyciąga ludzi i skłania do refleksji nad tym, co kryje się za jego niezwykłą obecnością.

Jak dotrzeć do "Tarczy Olbrzyma"?