Wyjątkowa wieś w Polsce. Turyści z całego świata przyjeżdżają, żeby ją zobaczyć

Historia drewnianych domów w Chochołowie

Większość domów w Chochołowie powstała w pierwszej połowie XIX w., a wiele z nich zachowało swój oryginalny wygląd do dziś. Najstarszy budynek pochodzi z 1798 r. i jest jednym z nielicznych przykładów architektury drewnianej tak dobrze zachowanej w Polsce. Co ciekawe, wszystkie domy we wsi zostały zbudowane z drewna świerkowego, a ich konstrukcja opiera się na tradycyjnej technice zrębowej, czyli układaniu bali poziomo i łączeniu ich w narożach bez użycia gwoździ.