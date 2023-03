Mała Fatra - wielki zachwyt. Jedno z najpiękniejszych miejsc w tej części Europy

Droga na szczyt

Początek naszej drogi to przejście ze schroniska w stronę miejscowości Stefanowa, gdzie znajduje się spory parking oraz ostatni przystanek autobusu. Minąwszy zabudowania wkroczyliśmy na zielony szlak prowadzący do Medziholie. Z tego co zasłyszałem, sporo osób wybiera zrobienie naszego szlaku w odwrotnej kolejności, kończąc w miejscu, gdzie my zaczynaliśmy. Nasz wybór wynikał z tego, że zdecydowanie wolę wchodzić pod górę z użyciem łańcuchów aniżeli schodzić w dół w ich towarzystwie. Droga na Medziholie to spokojne, choć momentami męczące, podejście do punktu, z którego wszystko zaczyna robić się o wiele ciekawsze.