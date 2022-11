Tuż za polską granicą. Bajeczne widoki i brak tłumów

Polakom kojarzy się przede wszystkim z nartami i górskim wędrówkami w Tatrach Wysokich. Ale nasz sąsiad ma o wiele więcej do zaoferowania. Zaledwie kilkadziesiąt kilometrów od granicy z Polską rozciąga się "słowacka Toskania". Województwo żylińskie (Žilinský kraj) ma wszystko to, za co kochamy słynny włoski region: zamki, winnice, malownicze miasteczka, trasy rowerowe, pyszną kuchnię i świetne SPA.