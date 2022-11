Bornholm. Najpiękniejsza wyspa na Bałtyku

Co zabawne, fakt, że do Polski jest z Bornholmu bliżej niż do duńskiej stolicy – Kopenhagi - zawsze sprawiał, że dla Duńczyków była to dosyć egzotyczna wyspa. Z czasem jednak pojawienie się tanich lotów do odległych miejsc takich jak Wyspy Kanaryjskie czy Tajlandia, co miało miejsce już od lat osiemdziesiątych, zaczęło zmieniać wszystko. Na wyspę przybywało mniej Duńczyków, a sam Bornholm musiał się na nowo określić.