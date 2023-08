Niezwykłe miasto na Podkarpaciu. "Uczy szacunku do różnorodności"

Wizyta w Sanoku to nie tylko doskonała okazja do poznania historii i kultury, ale również sposób na zrozumienie, jak ważne są różnorodność i tolerancja dla naszej wspólnej przyszłości. Zachęcam wszystkich, aby wybrać się na tę niezapomnianą podróż, która pozwoli spojrzeć na przeszłość z nową perspektywą, a jednocześnie zrozumieć, jak cenne są różnorodność i harmonia, które stanowią podstawę naszego wspólnego dziedzictwa. Sanok uczy szacunku do różnorodności i uważności na to, co wokół nas.