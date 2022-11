Samarkanda. Najpiękniejsze miejsce Uzbekistanu

Samarkanda to Serce Uzbekistanu

Samarkadna to jedna z tych nazw, która brzmi w głowie każdego podróżnika i dosłownie przywołuje go do siebie. Nazwa, która przywodzi na myśl czasy, gdy Jedwabny Szlak oplatał cały region, nazwa z "Baśni Tysiąca i Jednej Nocy". Najwspanialszym punktem na mapie Samarkandy jest piękny Registan – perła architektury z czasów Timura (w Polsce znanego jako Tamerlan) – niezwykle szlachetny i elegancki plac publiczny z otaczającymi go budowlami. Poranki w tym miejscu należą do jednych z najbardziej magicznych, jakich można doświadczyć.