Wizz Air zaskoczył. Wielu marzy o takiej podróży

O uruchomieniu przez tanie linie lotnicze połączeń do miast w Uzbekistanie mówiło się już od wielu lat. Pierwsze poważne negocjacje, dotyczące pojawienia się nowego kierunku w rozkładzie lotów, zaczęto prowadzić już w 2018 roku. Temat ucichł, a ponownie powrócił rok temu. Wówczas debatowano jednak o uruchomieniu lotów z Budapesztu do Uzbekistanu. Zastanawiano się również nad powstaniem innych tras, np. do Buchary i Taszkentu.