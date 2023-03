Wałbrzych i okolice. Ukryta perła Dolnego Śląska

Dolny Śląsk to duże województwo o ogromnej różnorodności, dlatego też w naszej opowieści koncentrujemy się jedynie na obszarze i atrakcjach położonych wokół Wałbrzycha. Przez długie lata wycieczki dolnośląskie oznaczały głównie wyjazd do Wrocławia. Świetnie połączony z wieloma metropoliami kraju, zdawał się przyćmiewać okolice. Tym razem wyruszamy jednak daleko poza rogatki stolicy Dolnego Śląska i docieramy do Wałbrzycha. Pretekstem do przyjazdu jest przylegające do miasta uzdrowisko Szczawno-Zdrój.