Chorwacja jesienią. Wybierz jedno z najpiękniejszych miast Dalmacji

Dziś to właśnie pozostałości po pałacu tworzą niepowtarzalny klimat Splitu. Wędrując po starówce, podziwiać możemy zabytkowe bramy prowadzące do starej rezydencji - z czterech do naszych czasów przetrwały aż trzy: Złota, Srebrna i Brązowa. Gdzieniegdzie zobaczymy stare kolumny, fragmenty dawnych posadzek czy elementy wkomponowane w architekturę miejską.