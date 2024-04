Małe jest piękne, czyli urok romantycznych miasteczek

Szlak romantyczny (Romantische Straße) został wytyczona w latach 50. XX w., by zachęcić turystów do bliższego poznania regionu. I udało się! Dziś szlak od Würzburga do Füssen chętnie pokonują miłośnicy architektury, historii oraz pięknych widoków. Cała trasa liczy nieco ponad 460 km i przebiega przez 29 uroczych miast i miasteczek. To idealny pomysł na kilkudniową wycieczkę przez Bawarię! Jakie miasta koniecznie warto odwiedzić?