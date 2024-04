Nowa atrakcja we Włoszech. Tylko dla śmiałków

Najwyższy most tybetański w Europie

Całkowita długość mostu to 511 m i znajduje się on 175 m nad doliną rzeki Vigi (dolina nosi nazwę Valnerina). Jest to najwyższa (obok portugalskiego mostu w Arouca) tego typu przeprawą w Europie. Co ciekawe, 175 m to najniższy punkt mostu. Jest to bowiem konstrukcja o orientacji wznoszącej, a różnica pomiędzy poziomem wejścia i wyjścia wynosi aż 68 m.