Ulubiony wakacyjny kraj Polaków podnosi ceny. "I tak przyjadą"

Za noclegi zapłacimy o 20 proc. więcej

Z porównania wynika, że prywatny apartament na wyspie Hvar, w standardzie bez śniadania, za dzień pobytu, jest średnio droższy o 9,78 euro w stosunku do sezonu 2022. Co ciekawe, w niektórych miejscach noclegi są droższe nawet o 100 proc. w odniesieniu do 2022 r., co oznacza, że niektórzy właściciele nieruchomości wykorzystują sytuację zamieszania cenowego i windują ceny bez umiaru.