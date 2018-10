"Są całkowicie poza kontrolą". Władze Amsterdamu robią porządek z turystami

Amsterdam ma zamiar rozprawić się z pijanymi, skandalicznie zachowującymi się turystami - głównie z Wielkiej Brytanii. Osoby z tego kraju są aktualnie "poza kontrolą" i słyną z głośnych, suto zakrapianych alkoholem imprez. Mieszkańcy i lokalne władze mają już tego dość.

Amsterdam co roku przyciąga ponad 2,5 mln turystów, podczas gdy miasto ma ok. 820 tys. mieszkańców. Podatek turystyczny ma zostać podwyższony z ok. 4-6 proc. Do 7 proc. Szacuje się, że ten ruch przyniesie do 2020 r. ok 90 mln euro (ok. 400 mln zł) rocznie.