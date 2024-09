Sagrada Familia za darmo. Skorzysta 20 tys. osób

Osoby, które chcą wygrać darmową wejściówkę, muszą zarejestrować swój udział w losowaniu. Należy to zrobić za pośrednictwem strony internetowej sagradafamilia.org w terminie od 9 do 16 września br. Rejestracja zakończy się dokładnie o godz. 10. Spośród osób, które złożą formularze, zostanie wylosowanych 20 tys. szczęśliwców. Jest jednak mały haczyk. Wygrani będą mogli wykorzystać swoje bilety tylko w czasie trwania hiszpańskiego święta, a więc od 21 do 24 września br.

Warto przypomnieć, że za bilet wstępu do katedry zapłacić trzeba od 26 do nawet 40 euro (ok. 110-170 zł). Koszt wejściówki zależy od tego, czy decydujemy się na zwiedzanie indywidualne, czy z przewodnikiem, a także czy chcemy wejść do samego kościoła, czy również na wieżę. Trzeba więc przyznać, że wylosowanym szczęśliwcom uda się sporo zaoszczędzić.