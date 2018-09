Samolot objęty kwarantanną. Ponad 100 pasażerów poczuło się źle

Na lotnisku JFK w Nowym Jorku doszło do awaryjnego lądowania samolotu należącego do linii Emirates. Okazało się, że wielu pasażerów skarżyło się na mdłości i gorączkę. Po wylądowaniu na podróżnych czekało kilkadziesiąt karetek pogotowia.

Gdy maszyna wylądowała, postanowiono objąć ją kwarantanną. Na miejscu pojawiło się pogotowie, policja i straż pożarna. Wezwano lekarzy, którzy mieli ustalić, co mogło zaszkodzić podróżnym. Do szpitala trafiło 10 osób, w tym siedmiu członków załogi. Nie podano jeszcze do oficjalnej wiadomości, co było przyczyną złego samopoczucia pasażerów.