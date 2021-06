Sanktuaria w Polsce. Najważniejsze i najpiękniejsze świątynie warte odwiedzenia

To właśnie tu znajduje się słynny obraz Matki Boskiej Częstochowskiej uważany przez wiernych za cudowny. Według jednej z legend miał on zostać namalowany przez św. Łukasza Ewangelistę, na płycie stołu używanego przez św. Rodzinę w Nazarecie. Zgodnie z inną tradycją być może powstał w jerozolimskim Wieczerniku. Obraz Czarnej Madonny miał być też przekazywany przez różnych władców, aż w końcu trafił do Częstochowy. Są to jednak jedynie podania, a pierwsze historyczne wzmianki o dziele można znaleźć zaś w kronice Jana Długosza. Opisał on w niej m.in. napad husytów na klasztor w 1430 r. i zniszczenie wizerunku Matki Boskiej, który od tego czasu zawiera charakterystyczne rysy na twarzy. Naprawę obrazu zlecił natomiast sam król Władysław II Jagiełło.