Kościoły w nowej odsłonie. W ich murach powstają m.in. restauracje i kluby nocne

Co można zrobić ze starym opuszczonym przez wiernych kościołem? Najlepiej zaadaptować wnętrze do nowej funkcji, aby wnętrze dalej tętniło życiem, ale w innej formie. W tak zagospodarowanych miejscach powstały choćby restauracje, teatry, dyskoteki, a nawet klub nocny.

Chyba najpopularniejsze jest przerabianie dawnych świątyń na restauracje czy puby. Jednym z takich miejsc jest choćby pub O'Neils w londyńskim Muswell Hill. Knajpa nazywana jest również The Church Pub, a to z powodu tego, że powstała w dawnym kościele prezbiteriańskim.

Ale są również świątynie, zmieniające swoje przeznaczenie tylko na chwilę. Tak było choćby z katedrą w Rochester w Anglii, wewnątrz której zostało utworzone pole do minigolfa. Pomysł miał zachęcić wiernych do odwiedzenia świątyni i spędzenia w niej trochę czasu.

Pomysłodawca, ksiądz Matthew Rushton, argumentował to tak: "Jeśli nie umiesz bawić się w katedrze, to nie wiesz, co to zabawa".