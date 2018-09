Santa Maria. Turystyczne serce Wysp Zielonego Przylądka

Santa Maria to 350 dni słonecznych w roku i silny wiatr dla miłośników sportów wodnych. W połączeniu z bajecznymi plażami i spokojnym wybrzeżem Wyspy Zielonego Przylądka stanowią idealne miejsce na spędzenie relaksujących wakacji nad brzegiem oceanu.

Sal z miastem Santa Maria to jedna z najpiękniejszych Wysp Zielonego Przylądka z boskimi plażami (Pixabay.com, Fot: boo_ist_online)

Wyspa Sal z miastem Santa Maria

Śliczna Republika Zielonego Przylądka to Ocean Atlantycki i bliskość gorącej Afryki – jej najbardziej na zachód wysunięty punkt to właśnie słynny Zielony Przylądek (oddalony o 450 km stąd). Panuje tutaj demokracja, a językiem urzędowym jest portugalski. Najpopularniejszym i jednocześnie najpiękniejszym zakątkiem wszystkich 16 Wysp Zielonego Przylądka jest podłużna wyspa Sal o pustynnym krajobrazie, zaliczana do północnych Wysp Zawietrznych i odkryta w pierwszej połowie XV w. Pierwotną nazwę Llana zmieniono po odkryciu zasobów soli, które następnie zaczęto wydobywać na masową skalę. Głównym ośrodkiem turystycznym regionu jest usytuowane na południu wyspy bardzo znane miasto Santa Maria z niezłą bazą hotelową.

Fajna oferta pobytu na wyspie Sal z przelotami i bufetem śniadaniowym obejmuje aż 11 dni na miejscu w bardzo dobrej cenie. Zdecydowanie polecamy hotele co najmniej 3-gwiazdkowe w niewielkiej odległości od plaży albo w pierwszej linii brzegowej – te będą niestety nieco droższe.

Kiedy jechać na Wyspy Zielonego Przylądka?

Pewna pogoda na Wyspach Zielonego Przylądka zachęca do wycieczek w trybie całorocznym. Od czerwca do listopada w ciągu dnia słupek rtęci raczej nie spada poniżej 30 st. C, a najchłodniejszym miesiącem w roku jest luty z 23 st. C w dzień, 17 st. C nocą i cieplutką wodą w oceanie wynoszącą średnio 20 st. C.

Egzotyczne kierunki turystyczne nie należą do najtańszych. Chyba, że skorzystamy z atrakcyjnej oferty typu first minute, na której możemy zaoszczędzić nawet do połowy ceny wycieczki. Wakacje na wyspie Sal jeszcze w tym roku wyniosą nas niejednokrotnie aż dwukrotnie drożej, niż gdybyśmy zdecydowali się już teraz na wyjazd w przyszłym roku. I tak najtańsze first minute w mieście Santa Maria na wrzesień 2019 to koszt niewiele ponad 2 tys. zł za tydzień na miejscu bezpośrednio przy plaży ze śniadaniami, przelotami oraz transferami. A na Wyspy Zielonego Przylądka latamy zazwyczaj z lotniska Chopina w Warszawie albo z portu lotniczego w Katowicach.

Santa Maria – atrakcje turystyczne

Rozwojowi turystyki (mniej więcej od schyłku lat 80.) w okolicach miasta Santa Maria sprzyjają tutejsze warunki krajobrazowe oraz atmosferyczne. Szerokie pasy iście pocztówkowych, piaszczystych plaż owiewają dosyć silne wiatry, co stanowi świetny klimat dla osób aktywnych. Santa Maria jest bowiem uznanym na świecie centrum sportów wodnych, docenionym chociażby poprzez organizowanie windsurfingowych zawodów PWA. Również fani kitesurfingu szaleją nie tylko przez 350 słonecznych dni w ciągu roku na okolicznych plażach, takich jak ceniona Ponta Preta.

W najstarszej miejscowości na Sal, czyli właśnie Santa Maria, początkowo istniało niewiele poza zakładem przetwórstwa rybnego, a obecnie rybołówstwo to raczej lokalna atrakcja dla przyjezdnych niż źródło zarobku. Rejon miasta (status od 2010 roku) otaczają dziko rosnące szparagi, a liczba stałych mieszkańców wciąż pozostaje niewielka, sprzyjając warunkom spokojnego wypoczynku na Wyspach Zielonego Przylądka. Na miejscu znajdziemy lokalne lotnisko, centra nurkowe, wypożyczalnie sprzętu wodnego, restauracje, bary, a nawet dyskotekę, ale oferta najbardziej znanego tutejszego kurortu nie jest zbyt obszerna. Życie przybyszów oraz lokalsów skupia się przede wszystkim na czystym wybrzeżu wyspy Sal i związane jest z plażowaniem i pływaniem w przejrzystym oceanie oraz efektywnym relaksie w jakby stworzonym do tego otoczeniu aniżeli z imprezowaniem do białego rana. Republika Zielonego Przylądka jest więc raczej kierunkiem na wakacje na łonie natury.

