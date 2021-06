Sardynia. Turyści notorycznie wpadają na lotnisku. Kary nawet do 3 tys. euro

Sardynia, druga co do wielkości wyspa Morza Śródziemnego, słynie z przepięknych plaż. Biały piasek w połączeniu z oszlifowanymi wodą i wiatrem skałami oraz niezwykłą barwą morza sprawiają, że jest to idealne miejsce na wakacje. Niestety wielu turystów, wyjeżdżając z wyspy, łamie prawo. Policja miała pełne ręce roboty nawet podczas pandemii.