Savoir-vivre nad basenem. Tych zachowań lepiej unikać

Na basenie panuje raczej swobodna atmosfera, a oczywistym wyborem jest strój kąpielowy. Można jednak pomyśleć, że nie wszyscy o tym wiedzą. Co roku na polskich basenach nie brakuje bowiem śmiałków, którzy potrafią wejść do wody w ubraniach, które mają na sobie. Nie należy tego robić, gdyż jest to niehigieniczne i niezgodne z regulaminem. Do basenu wchodzimy tylko w przeznaczonym do tego stroju kąpielowym.