Schudła 50 kg. Na lotnisku miała problemy podczas odprawy

Nikki Jermain diametralnie zmieniła swój wizerunek. Schudła ok. 50 kg, przefarbowała włosy i znacznie je skróciła. Nie przypominała samej siebie na zdjęciu paszportowym, dlatego podczas odprawy miała spore problemy. Jej przypadek sprawił, że warto zadać pytanie, czy trzeba wyrabiać nowy paszport, gdy nasz wygląd ulegnie zmianie?

O tym, że duża zmiana w wyglądzie i jednoczesne zachowanie dokumentu ze starym zdjęciem możne oznaczać poważne tarapaty , przekonało się już wiele osób. Jednym z najnowszych przykładów jest historia Nikki Jermain. Pochodząca ze Szkocji kobieta pracuje w banku , a jej problem przez długi czas stanowiły nadprogramowe kilogramy. 30-latka ciągle obiecywała sobie, że w końcu upora się z nadwagą i pozbędzie się kompleksów. Kiedy ostatecznie jej się to udało i wydawało się, że teraz już tylko może się cieszyć szczupłą sylwetką, nieoczekiwanie pojawił się duży problem – i to w trakcie podróżowania po Europie.

Nikki Jermain przyznała, że w trakcie odchudzania straciła ok. 50 kg, co oczywiście mocno wpłynęło na kształt jej twarzy i ciała. Szkotka nie ukrywa jednak, że choć w jej wyglądzie zaszła spora zmiana, to nie spodziewała się, że jest ona aż tak znacząca, by uniemożliwić jej identyfikację w trakcie lotniskowej kontroli. Kobieta nie ma jednak pretensji do przedstawicieli służb, którzy jej zdaniem wykazali się dużym profesjonalizmem i pokazali, że w trakcie weryfikacji dokumentów nie ma miejsca na rutynę. Zapewniła też, że po tej przygodzie teraz już na pewno wyrobi sobie nowy paszport.