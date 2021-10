Sensacyjne odkrycie na Warmii. To szczątki samolotu z czasów II wojny światowej

Trzeciego dnia akcja poszukiwawcza została zakończona, a ludzkich szczątków nie odnaleziono. Może to oznaczać, że członkowie załogi przeżyli albo ich ciała zostały zabrane z miejsca wypadku. Trzy dni poszukiwań były bardzo owocne, a do Muzeum Śląskiego Września 1939 r. w Tychach przetransportowano ok. pół tony szczątków wraku Ju-87.