Jacy są ratownicy TOPR? Najbardziej tajemnicza grupa w Polsce

Góry tymczasem mówią: zatrzymaj się, rozejrzyj, posłuchaj co się dziele wokół, co podpowiada ci intuicja. Może tym razem trzeba się cofnąć, zawrócić, zrezygnować z tego celu - nawet jeśli to oznacza, że nigdy go nie osiągniemy. Czasami zawrócić znaczy przeżyć, a zatem to nie porażka, tylko mądrość.