Serbia zmienia zasady wjazdu. Decyzja wpłynie na podróże po Bałkanach

Serbia na wakacje - loty w dwie strony nawet za 840 zł

Jeżeli jeszcze nie macie wakacyjnych planów, możecie skusić się na jeden z bałkańskich krajów. Dziewięciodniowa wycieczka objazdowa do Serbii w maju kosztuje ok. 1600 zł, a bilety lotnicze z Warszawy do Belgradu można upolować już za 840 zł w dwie strony.