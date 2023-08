Setki maleńkich mumii na europejskim wybrzeżu. Mają trzy tysiące lat

Znalezisko nie jest miejscem, gdzie ktoś specjalnie zakonserwował i wysuszył setki pszczół, ale stało się to raczej na skutek jakiegoś niezwykłego wydarzenia czy kataklizmu. Trzeba bowiem podkreślić, że w normalnych warunkach, organizmy pszczół sprzed wielu wieków nie były w stanie przetrwać do naszych czasów w postaci np. skamielin. Zazwyczaj zanim zaczynają się procesy typowe dla mumifikacji, ciała owadów rozkładają się w normalnych warunkach atmosferycznych. Stąd hipoteza, że w przypadku pszczół z Portugalii musiało dojść do czegoś wyjątkowego i gwałtownego.