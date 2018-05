Sezon ślubów w pełni. Hity dla nowożeńców - top 5 kierunków na wymarzoną podróż poślubną

Warto zabrać swoją drugą połówkę na odpoczynek do urlopowego raju. Romantyczne wypady to na ogół miejsca z pewną pogodą, nieco dalej od naszego kraju, gdzie można rozkoszować się słodkim lenistwem na niebiańskich plażach i pływać w ciepłym morzu bądź oceanie. Początek wspólnej podróży przez życie będzie niezapomniany, jeśli przed wyjazdem dopniemy wszystko na ostatni guzik, co nie oznacza, że czasami nie opłaca się zaszaleć i skorzystać z atrakcyjnej oferty typu last minute z niedługim terminem wylotu.