Skąd się wzięło Halloween? Kiedyś obrzędy z duchami, dziś integracja i zabawa

Straszna masówka

Halloween jest jak pizza, kawa na wynos czy hot dog - mimo europejskich korzeni ich światowa popularność jest zasługą amerykańskiego marketingu. We współczesnych Stanach Halloween to maszynka do zarabiania pieniędzy, druga po Świętach Bożego Narodzenia. Amerykanie wydają na nią sześć miliardów dolarów rocznie, z tego na przykład blisko 500 milionów dolarów na same kostiumy dla zwierząt domowych (2019 r.). Na październik przypada jedna czwarta rocznej sprzedaży cukierków w USA. Choć ciężko przebić ten wynik, to mieszkańców innych krajów Halloween też coraz częściej skłania do słodkich zakupów.