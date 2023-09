Skandal na greckiej wyspie. Restauratorzy zostali ukarani

Skandal w greckich restauracjach

Lokale gastronomiczne w Kavos były kontrolowane od środy 30 sierpnia do piątku 1 września br. Jak donoszą lokalne media, aż 26 barów i restauracji nie wystawiło co najmniej 40,5 tys. paragonów fiskalnych o łącznej wartości prawie 267 tys. euro (ok. 1,2 mln zł).