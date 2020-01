Skandaliczne zachowanie grupy turystów w Peru. Trafili do więzienia

Peruwiańczycy mają dość podróżników, którzy nie szanują ich kultury i pamiątek pozostawionych przez przodków. Dali nauczkę sześciu turystom za potraktowanie "Świątyni Słońca" jak toalety.

Miarka się przebrała. Czterech mężczyzn i dwie kobiety w wieku od 20 do 32 lat i pochodzących z takich krajów, jak Argentyna, Brazylia, Chile i Francja, trafiło za kraty. Peruwiańskie ministerstwo kultury przekazało, że grupa dokonała zniszczeń w "Świątyni Słońca" (jest częścią kompleksu Machu Picchu), a w jej wnętrzu pozostawili odchody.

Podróżnicy weszli do świątyni 11 stycznia i spędzili w niej nielegalnie noc. Strażnicy natrafili na nich następnego dnia i po dokładnym przeszukaniu terenu postanowili wezwać policję. Jak przekazuje portal Fly4free.pl, 5 turystów zostanie w najbliższych dniach deportowanych do swoich krajów, natomiast ostatni uczestnik wyjazdu - 28-letni Argentyńczyk - stanie przed sądem. Odpowie za "zniszczenie dziedzictwa kulturowego Peru".

Mężczyzna przyznał się, że próbował wyciągnąć jeden ze świątynnych kamieni na pamiątkę. Niestety, niewielki głaz spadł na posadzkę i ją uszkodził. Turysta może za to spędzić w więzieniu nawet 4 lata i tym samym podzielić los innych urlopowiczów. Mowa o Chilijczykach, którzy 2 lata temu zostali skazani na 6 miesięcy aresztu za pomalowanie murów farbą. Chuligani zostali niedługo później wypuszczeni na wolność, ale musieli zapłacić 100 tys. dol. odszkodowania (ok. 385 tys. zł). Co ciekawe (i smutne), w podobnym czasie skazano za podobny czyn 2 Kanadyjczyków i 2 Australijczyków.