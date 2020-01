Pasażer wrzucił monety do silnika samolotu. Zapłaci za to srogą karę

Obywatel Chin postanowił przed swoją pierwszą podróżą samolotem wrzucić monety od silnika maszyny. Miały przynieść mu szczęście, a spowodowały odwołanie lotu. Musi teraz zapłacić przewoźnikowi ogromną kwotę.

28-latkowi zarzucono naruszenie porządku publicznego. Pasażer został zatrzymany i umieszczony w areszcie, gdzie spędził 10 dni. Przyznał się przed sądem do wrzucenia monet do silnika maszyny, jednak na swoją obronę dodał, że linie lotnicze powinny ostrzegać pasażerów, że tego typu czynności są niedozwolone.

Wrzucanie monet do silnika samolotu to nie nowość wśród podróżnych z Państwa Środka. Do podobnej sytuacji doszło w 2017 r., kiedy to mężczyzna próbował umieścić w silniku aż 9 monet. Trafiła do niego wówczas tylko jedna, która i tak opóźniła lot o 5 godzin.