Zagipsowali kłódkę na Szpiglasowym Wierchu. "Głupota ludzka nie zna granic"

Turyści w Tatrach nie przestają zaskakiwać. Co roku dochodzi do wielu absurdalnych sytuacji. Gdy gubią się na asfaltowej trasie do Morskiego Oka można się uśmiechnąć, ale gorzej, gdy ich działania niszczą przyrodę. 1 października zakochana para zostawiła po sobie niezbyt przemyślaną pamiątkę.