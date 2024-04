Skarb Dolnego Śląska. Urzeka na każdym kroku

Podczas pobytu w Świeradowie-Zdroju warto odwiedzić także popularny zarówno wśród miejscowych, jak i turystów Park Zdrojowy. Początki jego istnienia sięgają 1989 r., a park wyróżnia się przede wszystkim swoją oryginalną architekturą – na jego terenie dostępne są m. in. liczne tarasy, ogrody, fontanny, ławeczki, sztuczne groty, alejki, kwietniki i wiele innych atrakcji. Taki wystrój parku oraz piękne rośliny, jakie go porastają sprawia, że jest to popularne miejsce wypoczynku kuracjuszy oraz idealny plener do sesji zdjęciowych.