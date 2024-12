Skarby ukryte wśród skał. Miejsce obrosło legendami

Do skałek bez większego problemu można dojechać samochodem. Do dyspozycji turystów na miejscu jest bezpłatny parking, na którym mieści się kilka aut. Tuż obok znajduje się źródełko wody pitnej oraz ławy i stoliki, przy których można odpocząć przed lub po powrocie z rezerwatu .

Stojąc przed niekłańskimi skałkami, nietrudno o zachwyt. Skałki posiadają bowiem różne, niekiedy bardzo dziwaczne i pobudzające wyobraźnię kształty. Przywodzą na myśl bardziej dzieło szalonego artysty , aniżeli samej natury. Aby zrozumieć, jak w ogóle powstało to miejsce i jakie siły były w stanie je stworzyć, musimy przenieść się w przeszłość o ok. 198 mln lat!

To właśnie wtedy, na długo zanim na ziemi zaczął panować człowiek, na terenie dzisiejszego Niekłania znajdował się brzeg ciepłego, płytkiego morza. Jego wody charakteryzowały się niskim poziomem zasolenia, przez co można je porównać do dzisiejszego Bałtyku. Na brzegu prehistorycznego morza znajdowały się wysokie skały z piaskowca. Przez miliony lat podlegały one działaniu wody, powietrza, lodu i roślinności, zyskując coraz bardziej wymyślne, finezyjne kształty i formy.