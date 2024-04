Skrócą trasę o prawie godzinę. Zmiany warte 233 mln zł

Skrócą czas przejazdu

- Podstacje trakcyjne dostarczą energię elektryczną do zasilania sieci trakcyjnej. Umożliwią one dostosowanie trasy do wyższej prędkości, do 160 km/h. Do tej pory pociągi na tej trasie jeździły z prędkością 80 km/h - poinformował Martyn Janduła z zespołu prasowego PKP PLK. Dodał, że pozwoli to skrócić czas podróży z Olsztyna do Ełku przez Korsze i Giżycko o... prawie godzinę! Dokładnie mówi się o 50 minutach różnicy. - Czas przejazdu planowany po pracach to poniżej dwóch godzin, przed modernizacją ten czas wynosił ponad trzy godziny - wskazał Martyn Janduła.