Słowacja. Bezwzględny zakaz wychodzenia z domu dla mieszkańców powiatu Nitra

Nasi południowi sąsiedzi obawiają się, że sytuacja epidemiczna wymknie im się spod kontroli. W związku z tym w regionie, w którym odnotowuje się coraz większą liczbę zachorowań na koronawirusa, wprowadzono dodatkowe obostrzenia. Mowa o liczącym ok. 165 tys. mieszkańców powiecie Nitra, w którym liczba nowych przypadków zakażenia koronawirusem w ciągu tygodnia przekroczyła granicę 1000 zakażonych na 100 tys. mieszkańców.

Jak wyjaśnia PAP, przeciążonemu szpitalowi uniwersyteckiemu w Nitrze ma pomóc odległy o ok. 40 km prywatny szpital w Galancie, który decyzją resortu został placówką covidovą. Na granicy możliwości funkcjonowania jest także jedyne w regionie krematorium w Nitrze. Część zwłok jest transportowana do Bańskiej Bystrzycy oraz do Bratysławy.