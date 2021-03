Słowacja. Rząd chce zakazać turystycznych wyjazdów za granicę

Stan wyjątkowy w Słowacji został przez rząd jednogłośnie przedłużony o kolejne 40 dni. W ciągu najbliższych 20 dni zgodę na działania rządu musi wyrazić również parlament. - Wielkanoc 2021 to nie będzie Wielkanoc 2019 - zapowiedział pełniący obowiązki szefa resortu zdrowia, minister finansów Eduard Heger.

Słowacja chce zakazać turystycznych wyjazdów

Minister zapowiedział wprowadzenie zakazu turystycznych wyjazdów za granicę, które jego zdaniem przyczyniają się do rozprzestrzeniania się w kraju nowych wariantów koronawirusa. Od początku roku w Słowacji za granicę wyjechało ok. 30 tys. osób i według służb sanitarnych co najmniej 35 z tych osób okazało się nosicielami nowych wariantów koronawirusa.