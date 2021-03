Tanzania. Zmarł prezydent kraju. Bagatelizował pandemię koronawirusa

Prezydent Tanzanii i nie żyje

61-letni prezydent od 27 lutego nie pokazywał się publicznie, a z doniesień medialnych wynikało, że leży w szpitalu w Nairobi, gdzie jest podłączony do respiratora i choruje na COVID-19. Jego chorobie jednak zaprzeczali wysokiej rangi politycy rządowi.

Tanzania - nie wierzą w pandemię

Magufuli był sceptycznie nastawiony do pandemii. Na całym świecie był krytykowany za sposób, w jaki podchodził do pandemii koronawirusa. W jego kraju ani razu nie wprowadzono kwarantanny, a w zamian władze zalecały poleganie na sile modlitwy, tradycyjnych metodach leczenia, takich jak inhalacje parą wodną.

W maju ubiegłego roku prezydent nakazał zaprzestanie liczenia zakażeń koronawirusem, a miesiąc później ogłosił, że jego kraj wyeliminował SARS-CoV-2 po trzech dniach postu i modlitw. Wtedy otworzył się na turystów i zaczął się szał na Zanzibar - wyspę, która należy do Tanzanii.

Szef Światowej Organizacji Zdrowia (WHO) Tedros Adhanom Ghebreyesus zaapelował już do Tanzanii o rozsądek i podjęcie zdecydowanych działań przeciwko COVID-19. Doszło do tego po tym, jak kilku podróżnych z tego kraju uzyskało pozytywny wynik testu.