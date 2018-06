Śmierć Polki na Mont Blanc. Była ofiarą przewodnika-przebierańca

W sprawie tragicznej śmierci polskiej turystki na Mont Blanc francuska żandarmeria rozpocznie dochodzenie. Grupa kilkunastu Polaków nie tylko nie założyła raków, ale prowadził ją polski "przewodnik-przebieraniec", czyli osoba bez uprawnień do takiej działalności.

Francuskie służby już ustaliły, że ofiara wypadku miała brać udział w amatorskiej wyprawie, którą organizował tzw. piracki przewodnik z Polski. Francuzi są szczególnie wrażliwi na wypadki amatorów wspinaczek z Polski, ponieważ na stokach Mont Blanc rokrocznie dochodzi do kilku groźnych wypadków z ich udziałem. Tak zwani "piraccy przewodnicy" to osoby, które bez wymaganej we Francji licencji, prowadzą zorganizowane grupy na górę.