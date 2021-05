Śnieżka. Kultowy budynek obserwatorium odzyska dawny blask

- Turyści często mylą nasze obserwatorium, nazywane potocznie "latającymi talerzami", z nieistniejącym już budynkiem schroniska – mówi kierownik obserwatorium. - Teoretycznie my mamy 2 pokoiki, które można by udostępnić, ale nie ma do nich doprowadzonej wody i brak tu warunków do komfortowego wypoczynku. Przy okazji remontu można by je udoskonalić, jednak jest to nieopłacalne m.in. ze względu na niewielką liczbę potencjalnych miejsc noclegowych. Ponadto czasem są one wykorzystywane przez załogę obiektu.