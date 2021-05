Turystyka po pandemii. "Problemem może okazać się brak kadry"

Część trafia na niskopłatne prace korporacyjne czy do firm rodzinnych. Nie jest łatwo znaleźć pracę wychodząc z wolnego, humanistycznego zawodu. Wdrażanie w jakiekolwiek poważne struktury to jest dla nich początek kariery, zaczynanie od zera. Nie każdy może sobie na to pozwolić. Dlatego też znaczna część osób czeka na powrót do pracy, w której są specjalistami. Należy zaznaczyć, że ten zawód często wynika z pasji, ktoś wykonujący go robi to bardzo świadomie. Jeżeli robił to przypadkowo, to zazwyczaj bardzo szybko skończył. Trzeba się w tej pracy sprawdzić. Trzeba ją polubić.