Śnieżyca znów zaskoczyła londyńskie lotniska. Dziesiątki odwołanych połączeń

Położone godzinę drogi od Londynu lotniska w Stansted oraz Luton po raz kolejny nie poradziły sobie z pogodą. Z powodu intensywnych opadów śniegu odwołano kilkadziesiąt lotów, w tym kilka z Polski.

Anulowane loty z Polski

Śnieżyca sprawiła, że nie zrealizowano połączeń do Stansted z kilku polskich miast: m.in. Katowic, Modlina, Rzeszowa, Olsztyna i Gdańska . Wszystkie miały odbyć się na pokładzie samolotów należących do linii Ryanair . Pasażerowie dostali wiadomość z informacją, że loty zostały odwołane, jednak nie podano ich przyczyny. Mieli dwie opcje do wyboru: bezpłatnie zmienić datę lotu i zapłacić różnicę w cenie biletu lub otrzymać zwrot pieniędzy .

Mówiąc najprościej: jeśli komuś zależało (a w zasadzie w dalszym ciągu zależy), aby szybko dostać się do Londynu, to ma problem. Nie ma co liczyć na to, że w jego rozwiązaniu pomoże nam linia typu Ryanair, która nie organizuje lotów zastępczych.