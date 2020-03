"Jeszcze będzie sezon". Pokrzepiający utwór Hotelu Sopot w dobie koronawirusa

"Jeszcze będzie sezon" – śpiewa pocieszająco duet pracowników sopockiego hotelu. Kreatywni amatorzy muzyki postanowili wykorzystać swoje zdolności, by pokazać kolegom z branży, że kryzys dotyka wszystkich, a w czasach epidemii koronawirusa ludziom szczególnie potrzebne jest wzajemne wsparcie.

"W czasach, w których hotelarze otrzymują tylko najgorsze informacje, a bezruch w biznesie staje się nie do wytrzymania, trzeba walczyć o motywację pracowników i o zdrowie psychiczne. Wspólnie więc z zespołem Hotel Sopot (przy zachowaniu wszelkich zasad higieny i bezpieczeństwa) skomponowaliśmy i nagraliśmy piosenkę" – czytamy na fanpage’u hotelu na Facebooku.

Pracownicy obiektu dopisali własny tekst do słynnej piosenki Lady Gagi i Bradleya Coopera. Słowa i pomysłowa realizacja materiału wideo pokazują w żartobliwy sposób smutny obraz hotelarskiej codzienności w czasach epidemii koronawirusa. W nagranym do piosenki teledysku Hotel Sopot stoi pusty. Pracownicy śpią na recepcji, snują się po holu, "łowią ryby" w basenie, kucharze grają w karty na zapleczu, a sprzątaczki urządzają w pokojach bitwy na poduszki.

Pomysł spotkał się z pozytywnym odbiorem, szczególnie w branży. "Jesteśmy wielką hotelarską rodziną w tym trudnym czasie" - piszą internauci w komentarzach. "Pan Dyrektor idealnie w praktyce pokazuje co to znaczy, że najlepszy szef to człowiek orkiestra" - czytamy.