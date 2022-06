SOS. Jak nadać sygnał alarmowy w terenie?

Co ciekawe, z biegiem lat sygnał SOS zaczęto postrzegać jako skrót, np. od "save our souls/skins" (ratujcie nasze dusze/skóry), "save our ship" (ratujcie nasz statek) czy "send out succour" (wyślijcie pomoc). Nie są to jednak oficjalne wyjaśnienia, lecz jedynie skojarzeniowe interpretacje.