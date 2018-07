Spacer nad przepaścią. Otwarto most w Kanadzie 2 tys. m nad ziemią

W Kanadzie otwarto most The Cloudraker Skybridge. To propozycja dla ludzi o stalowych nerwach.

W Kanadzie otwarto most zawieszony 2 tys. m nad ziemią. (Instagram.com / The Cloudraker Skybridge)

To prawdziwy spacer nad przepaścią. Zawieszony 2 tys. m nad ziemią, łączący dwa szczyty góry Whistler i West Ridge, ma 130 m długości i jest jak dotąd najwyższym mostem w Ameryce Północnej.

Wiszący most zbudowany został ze 101 modułów stalowych i podtrzymywany jest przez cztery liny. Każda waży ok. 3,5 tony.

Most jest otwarty przez cały rok. Jest jednak jeden szkopuł. Tak ekstremalne doznania są dostępne jedynie dla tych osób, które wykupią karnet narciarski na Whistler Blackcomb lub Peak2Peak 360.

Góra Whistler jest usytuowana w Kolumbii Brytyjskiej w Kanadzie. Początkowo nazywana była górą Londynu, ma wysokość 2182 m n.p.m. i jest przesunięta na prawo od Blackcomb.

Całkowita długość zbocza narciarskiego wynosi 1530 m o powierzchni 19 km kw. Na jej północno-zachodnim zboczu jest wioska Whistler, zaś na południowo-zachodnim zboczu znajduje się Whistler Creek.

Kurort narciarski Whistler Blackcomb, który otworzył nową atrakcję, został oddany do użytku w 1966 r.

